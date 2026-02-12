  2. জাতীয়

ভোটের সার্বিক পরিস্থিতি ঘুরে দেখলেন প্রধান উপদেষ্টা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০২:০৭ পিএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ভোটের সার্বিক পরিস্থিতি ঘুরে দেখেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস, ছবি: সিএ প্রেস উইং

রাজধানীর গুলশান মডেল হাই স্কুল কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার পর ভোটের সার্বিক পরিস্থিতি ঘুরে দেখেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর গুলশান মডেল হাই স্কুল কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার পর তিনি রাজধানীর বাড্ডা হাইস্কুল কেন্দ্রে ও মিরপুরের এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজ ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি ঘুরে দেখেন।

এসময় তিনি ভোটার ও নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন।

