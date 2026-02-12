রামপুরার চার কেন্দ্র
সাত ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৫২ শতাংশ ভোট, পিছিয়ে নারী কেন্দ্র
রাজধানীর রামপুরা এলাকায় ৭ ঘণ্টায় কোনো কেন্দ্রে প্রায় ৫২ শতাংশ, আবার কোনো কেন্দ্রে প্রায় ৩১ শতাংশ ভোট পড়েছে। পুরুষদের দুটি এবং নারীদের দুটি ভোট কেন্দ্রের তথ্য পর্যালোচনা করে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। এই চার কেন্দ্রে নারীদের তুলনায় পুরুষরা ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছেন।
রামপুরার যে চারটি কেন্দ্রের ভোট পর্যালোচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে সব থেকে বেশি ভোট পড়েছে দিদার আদর্শ কিন্ডারগার্টেন স্কুল কেন্দ্রে। পুরুষদের জন্য নির্ধারিত এই কেন্দ্রে ৪টি বুথে মোট ভোটার ১ হাজার ৯৮১ জন। দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এখানে ভোট পড়েছে ১ হাজার ২৫টি। সাত ঘণ্টায় এ কেন্দ্রে ভোট পড়ার হার ৫১ দশমিক ৭৪ শতাংশ। বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এখানে ভোট পড়েছে ৫৮৩টি, যা মোট ভোটারের ২৯ দশমিক ৪ শতাংশ। অর্থাৎ শেষ তিন ঘণ্টায় এই কেন্দ্রে ৪৪২ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।
এই কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার মো. তৌফিক মাহমুদ জাগো নিউজকে বলেন, ভোটার উপস্থিতি ভালো। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে আমরা ভোট গ্রহণ শুরু করেছি। দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ১ হাজার ২৫ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এখানে ভোটারদের উপস্থিতি যেমন ভালো, তেমনি ভোটের পরিবেশও খুব ভালো। ভোটাররা সুশৃঙ্খলভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিচ্ছেন।
এলাকাটিতে পুরুষদের জন্য নির্ধারিত আর একটি কেন্দ্র সালামবাগ জামে মসজিদ। কেন্দ্রটির চারটি বুথে মোট ভোটার ১ হাজার ৯৬২ জন। ৭ ঘণ্টায় এখানে ভোট পড়েছে ৭৬৩টি, যা মোট ভোটারের ৩৮ দশমিক ৮৯ শতাংশ। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পর প্রথম চার ঘণ্টায় এখানে ভোট পড়ে ৪৬৭টি, যা মোট ভোটারের ২৩ দশমিক ৮ শতাংশ। অর্থাৎ শেষ তিন ঘণ্টায় কেন্দ্রটিতে ভোট দিয়েছেন ২৯৬ জন।
সালামবাগ জামে মসজিদ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার হাবিবুননবী জাগো নিউজকে বলেন, সকাল থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে। ভোটাররা শৃঙ্খলার সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছেন। সকালে ভোটার উপস্থিতি তুলনামূলক বেশি ছিল। দুপুর থেকে ভোটার উপস্থিতি কিছুটা কম।
এলাকাটিতে নারীদের জন্য নির্ধারিত গ্রীন গার্ডেন ল্যাবরেটরিজ স্কুল কেন্দ্রে ৪টি বুথে মোট ভোটার ১ হাজার ৭৬০ জন। দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এই কেন্দ্রটিতে ৭৮৫ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, যা মোট ভোটারের ৪৪ দশমিক ৬০ শতাংশ। বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এখানে ভোট পড়ে ৩৮৪টি, যা মোট ভোটারের ২১ দশমিক ৮ শতাংশ।
এই কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার মো. খলিলুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, সকালে ভোটারদের উপস্থিতি কম থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটারদের উপস্থিতি বেড়েছে। ফলে বেড়েছে ভোটের হারও। দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত আমাদের কেন্দ্রে প্রায় ৪৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। এখানে নারী ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেন্দ্রে আসছেন এবং কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা হয়নি। শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ চলছে।
নারীদের জন্য নির্ধারিত আর একটি কেন্দ্র পূর্ব রামপুরা হাইস্কুল। এখানে এক নম্বর কেন্দ্রে ৫টি বুথে মোট ভোটার ২ হাজার ৪৬৭ জন। দুপুর ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত কেন্দ্রটিতে ভোট পড়েছে ৭৬৩টি, যা মোট ভোটারের ৩০ দশমিক ৯৩ শতাংশ। বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এই কেন্দ্রে ভোট পড়ে ৪৭৫টি, যা মোট ভোটারের প্রায় ১৯ দশমিক ৩ শতাংশ।
কেন্দ্রটির প্রিসাইডিং অফিসার মো. মেহেদী হাসান বলেন, এখানে ভোটের পরিবেশ খুবই সুন্দর। কারও কোনো চাপ এখানে নেই। কোনো বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়নি। খুবই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে। দুপুর ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ৩১ শতাংশের মতো ভোট পড়েছে।
