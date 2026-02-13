  2. জাতীয়

ঢাকা-১০ আসনে বিএনপির শেখ রবিউল জয়ী

প্রকাশিত: ১০:৩১ এএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: বিএনপি প্রার্থী শেখ রবিউল আলম

ঢাকা-১০ আসনে মাত্র ৩ হাজার ৩০০ ভোটের ব্যবধানে বিএনপি প্রার্থী শেখ রবিউল আলম বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।

শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল পৌনে ৬টার দিকে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ফল ঘোষণা করেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১০ আসনে জামায়াত প্রার্থীকে হারিয়ে রবিউল আলম ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৮০ হাজার ৪৩৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জসীম উদ্দিন সরকার দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৭৭ হাজার ১৩৬ ভোট।

