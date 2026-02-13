ঢাকা-১০ আসনে বিএনপির শেখ রবিউল জয়ী

ঢাকা-১০ আসনে বিএনপির শেখ রবিউল জয়ী
ঢাকা-১০ আসনে মাত্র ৩ হাজার ৩০০ ভোটের ব্যবধানে বিএনপি প্রার্থী শেখ রবিউল আলম বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।
শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল পৌনে ৬টার দিকে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ফল ঘোষণা করেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১০ আসনে জামায়াত প্রার্থীকে হারিয়ে রবিউল আলম ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৮০ হাজার ৪৩৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জসীম উদ্দিন সরকার দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৭৭ হাজার ১৩৬ ভোট।
