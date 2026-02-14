চট্টগ্রামে ঝোপ থেকে পাইপগান-গুলি উদ্ধার
চট্টগ্রামের রাউজানে ঝোপের ভেতর থেকে একটি দেশীয় পাইপগান ও ছয় রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে র্যাব-৭। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি।
র্যাব জানায়, শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি টহল দল পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রহমতপাড়ায় অভিযান চালায়। সেখানে র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েকজন ব্যক্তি একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যান।
পরে ব্যাগটি তল্লাশি করে একটি দেশীয় তৈরি পাইপগান, চারটি শটগানের কার্তুজ, দুটি পিস্তলের কার্তুজ ও একটি লোহার পাইপ উদ্ধার করা হয়।
র্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, উদ্ধার করা অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে অনুসন্ধান চলছে।
