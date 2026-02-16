  2. জাতীয়

চট্টগ্রাম নগরে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১২:৩৬ পিএম, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রাম নগরে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার
ছবি- সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরে পৃথক সিআর সাজা ও অর্থঋণ জারির মামলায় পরোয়ানাভুক্ত এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) নগরের চান্দগাঁও থানার বহদ্দারহাট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতার আসামির নাম লিটন কুমার বিশ্বাস। তিনি নগরের কোতোয়ালী থানার খাতুনগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা।

কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আফতাব উদ্দিন বলেন, লিটন কুমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নয়টি সিআর সাজা পরোয়ানা রয়েছে। এসব মামলায় তিনি ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ছিলেন।

গ্রেফতারের পর তাকে বিধি অনুযায়ী আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এমআরএএইচ/এমআরএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।