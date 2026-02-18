  2. জাতীয়

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে মির্জা ফখরুল 

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৯ এএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে মির্জা ফখরুল 
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর/ ফাইল ছবি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।  

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় তিনি মন্ত্রী হিসেবে শপথ পাঠ করেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঠাকুরগাঁও-১ আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকে মোট ২ লাখ ২৮ হাজার ৭৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি। প্রায় ১৯ বছর পর গঠিত বিএনপি সরকারের মন্ত্রিসভায় রয়েছেন ৫০ জন। এরমধ্যে ২৫ জন মন্ত্রী ও ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন। 

