  2. জাতীয়

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:২৯ পিএম, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান/ফাইল ছবি

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। 

দিবসটি সামনে রেখে দেওয়া এক বাণীতে তিনি ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) রাতে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং এ তথ্য জানায়।

বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৫২ সালের এই দিনে মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ভাষা আন্দোলনের চেতনাই পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তারেক রহমান উল্লেখ করেন, মাতৃভাষা শুধু আবেগের বিষয় নয়, এটি জাতির পরিচয়, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার ভিত্তি। বাংলা ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার, গবেষণা ও প্রযুক্তিতে ভাষার বিস্তার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের চেতনা আজও প্রাসঙ্গিক। নতুন প্রজন্মকে ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বাণীর শেষাংশে প্রধানমন্ত্রী বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত এবং ভাষা শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচি সফল করার জন্য দেশবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন।

এমইউ/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।