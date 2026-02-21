শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে সকালেও মানুষের ভিড়

শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে সকালেও মানুষের ভিড়
ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মানুষের ভিড় জমেছে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে। শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের মহানগর ইউনিট, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা সারিবদ্ধভাবে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে আসছেন।
রাজধানীর ধানমন্ডি থেকে শহীদ মিনারে ফুল দিতে এসেছেন আকলিমা আক্তারসহ দুই বান্ধবী। দুজনই ঢাকা সিটি কলেজের শিক্ষার্থী। জাগো নিউজকে তারা বলেন, ইচ্ছে ছিল সেহরি শেষ করেই আসবো। ভিড়ের কথা চিন্তা করে এখন এসেছি। আসলে শহীদ মিনারে প্রতি বছর ফুল দেওয়াকে সংস্কৃতির অংশ মনে করি। আমরা কোনো সংগঠন থেকে আসিনি। শাহবাগ থেকে নিজেরা ফুল কিনে এসেছি।
শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে হাতিরঝিল থানা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক কাকন বলেন, ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয়। একুশের চেতনার প্রতি আমাদের অটুট শ্রদ্ধা সবসময় থাকবে।
