যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে কাজ করলে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা: দূতাবাস

প্রকাশিত: ১১:১৩ এএম, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
অনুমতি ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করলে দেশে ফেরত পাঠানোসহ ভবিষ্যতে দেশটিতে প্রবেশে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারেন বলে সতর্কবার্তা দিয়েছে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস।

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) ভিসা সংক্রান্ত এক সতর্কবার্তায় দূতাবাস এ তথ্য জানায়।

বার্তায় বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের আগে সংশ্লিষ্ট ভিসা নিয়ম ভালোভাবে জেনে নেওয়া জরুরি। বি১/বি২ ভিজিটর ভিসা ব্যবসায়িক বৈঠক বা চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার জন্য ব্যবহার করা গেলেও এ ভিসায় কোনো ধরনের কাজ করার অনুমতি নেই। কাজ করতে হলে আলাদা কর্মসংস্থানভিত্তিক ভিসা নিতে হবে।

দূতাবাস আরও জানায়, অনুমতি ছাড়া কাজ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ওপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হতে পারে।

