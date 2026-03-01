কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন এক লাখ ২৭ হাজার টাকা

কেয়ার বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন এক লাখ ২৭ হাজার টাকা
আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন এক লাখ ২৭ হাজার টাকা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কেয়ার বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: পিপল অ্যান্ড কালচার
পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৬ বছর
বেতন: ১২৭,১৫৬ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে কেয়ার বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
