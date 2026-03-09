  2. জাতীয়

জ্বালানি খাতে অস্থিরতার মধ্যে বিপিসির ১২ কর্মকর্তাকে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৮ এএম, ০৯ মার্চ ২০২৬
ফাইল ছবি

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে দেশের জ্বালানি খাতে অস্থিরতা বিরাজ করছে। জ্বালানি তেল নিয়ে সাম্প্রতিক এই অস্থিরতার মধ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনে (বিপিসি) বড় ধরনের প্রশাসনিক রদবদল করা হয়েছে। 

রোববার (৮ মার্চ) সংস্থাটির এক অফিস আদেশে ১২ জন কর্মকর্তাকে বদলি, পদায়ন ও সংযুক্ত করা হয়।

আদেশ অনুযায়ী, ঊর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক ইউসুফ হোসেন ভূঁইয়া এলপি গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বের পাশাপাশি বিপিসির ঊর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক (বণ্টন ও বিপণন) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বাণিজ্য ও অপারেশন বিভাগের ঊর্ধ্বতন মহাব্যবস্থাপক মণিলাল দাশকে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অর্থ বিভাগে কর্মরত মহাব্যবস্থাপক মুহাম্মদ মোরশেদ হোসাইন আজাদকে বাণিজ্য ও অপারেশন বিভাগে বদলি করা হয়েছে। বণ্টন ও বিপণন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জাহিদ হোসাইনকে চেয়ারম্যানের দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে।

উপ-মহাব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর কবিরকে অর্থ বিভাগের মহাব্যবস্থাপকের চলতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উপ-মহাব্যবস্থাপক শাহরিয়ার মোহাম্মদ রাশেদকে বণ্টন ও বিপণন বিভাগ থেকে সচিব দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে। ব্যবস্থাপক ইসতিয়াক হোসেনকে হিসাব/ফান্ড হিসাব বিভাগ থেকে বণ্টন ও বিপণন বিভাগে বদলি করা হয়েছে। ব্যবস্থাপক বদরুল ইসলাম ফকিরকে বণ্টন ও বিপণন বিভাগ থেকে নিরীক্ষা বিভাগে এবং ব্যবস্থাপক আল-আমীনকে নিরীক্ষা বিভাগ থেকে হিসাব/ফান্ড বিভাগে পদায়ন করা হয়েছে।

এছাড়া মেঘনা পেট্রোলিয়ামের জ্যেষ্ঠ বিপণন কর্মকর্তা শিশির আইচকে বিপিসির বণ্টন ও বিপণন বিভাগে বদলি করা হয়েছে। যমুনা অয়েলের লিগ্যাল অ্যান্ড এস্টেট বিভাগের আবু নোমান মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন শিবলীকে বিপিসিতে আইন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কনিষ্ঠ কর্মকর্তা গোলাম রব্বানীকে নিরীক্ষা বিভাগ থেকে সংস্থাপন শাখায় বদলি করা হয়েছে।

অফিস আদেশে বলা হয়, বদলি, পদায়ন ও সংযুক্ত হওয়া কর্মকর্তাদের সোমবারের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগ দিতে হবে। অন্যথায় তাদের তাৎক্ষণিকভাবে অবমুক্ত করা হবে।

