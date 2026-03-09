মিরপুরে আগুন নিয়ন্ত্রণে: উদ্ধার ২৩ জন, আহত ১

মিরপুরে আগুন নিয়ন্ত্রণে: উদ্ধার ২৩ জন, আহত ১
রাজধানীর মিরপুর-২ নম্বরে অবস্থিত ১১তলা একটি বাণিজ্যিক ভবনের লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৬ ইউনিট কাজ করছে। ওই ভবনে আটকে পড়া ২৩ জনকে উদ্ধার করে নিরাপদে নামিয়ে এনেছে ফায়ার সার্ভিস। এছাড়া একজন নারীকে উদ্ধার করে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
সোমবার (৯ মার্চ) দুপুর ১টা ৫২ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। এরপর প্রথমে চার ইউনিট পরে আরও দুটি ইউনিট যোগ হয়ে মোট ছয় ইউনিটের চেষ্টায় বিকেল ৩টা ২২ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম জানান, সোমবার দুপুর ১টা ৫২ মিনিটে রাজধানীর মিরপুর-২ নম্বরে অবস্থিত ১১তলা একটি বাণিজ্যিক ভবনের তিন তলায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ছয়টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। বিকেল ৩টা ২২ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
ফায়ার সার্ভিসের এ কর্মকর্তা জানান, ভবনটিতে আগুন লাগার পর ছাদে ওঠে অনেকে। ছাদ থেকে এখন পর্যন্ত টিটিএলের মাধ্যমে ২৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এরমধ্যে ১৩ জন পুরুষ এবং ১০ জন নারী। একজন নারীকে উদ্ধার করে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।
টিটি/এমআইএইচএস