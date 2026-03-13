  2. জাতীয়

মির্জা আব্বাসকে দেখতে এভারকেয়ারে যাবেন প্রধানমন্ত্রী

প্রকাশিত: ০২:০৪ পিএম, ১৩ মার্চ ২০২৬
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও মির্জা আব্বাস, ফাইল ছবি

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা মির্জা আব্বাসকে দেখতে যাবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) জুমার নামাজের পর মির্জা আব্বাসকে দেখতে যাওয়ার কথা রয়েছে তার।

প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সচিব মো. সুজাউদ্দৌল্লা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে, মির্জা আব্বাসকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) সিঙ্গাপুর নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। চিকিৎসকদের পরামর্শে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে সিঙ্গাপুর নেওয়া হবে।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, আজ বিকেল ৩টায় এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় অবতরণ করার কথা রয়েছে। এরপর সন্ধ্যা ৬টার দিকে মির্জা আব্বাসকে নিয়ে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে যাত্রা করবে।

