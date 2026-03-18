সৌদিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত বাচ্চুর পরিবারকে সরকারের আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫২ এএম, ১৮ মার্চ ২০২৬
নিহত বাচ্চু মিয়া/ ছবি- সংগৃহীত

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধে সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে নিহত প্রবাসী কিশোরগঞ্জের বাচ্চু মিয়ার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী।

গতকাল মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) নিহতের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে মন্ত্রী শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। এসময় তিনি সরকারের পক্ষ থেকে তাদের আর্থিক সহায়তার চেক হস্তান্তর করেন।

সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী নিহতের পরিবারের হাতে প্রধানমন্ত্রীর উপহার এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দেন। পাশাপাশি দরিদ্র এই পরিবারটির স্থায়ী বাসস্থানের জন্য স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে দ্রুত খাস জমি খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন মন্ত্রী, যার যাবতীয় খরচ প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় বহন করবে।

এছাড়া সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট কোম্পানি থেকে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বোচ্চ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেওয়ার ব্যাপারেও তিনি পরিবারটিকে আশ্বস্ত করেন।

