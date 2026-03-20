জিয়া স্মৃতি জাদুঘর দ্রুত হেরিটেজ ঘোষণা করা হবে: অর্থমন্ত্রী

চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৩:৩১ পিএম, ২০ মার্চ ২০২৬
চট্টগ্রামের জিয়া স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু

চট্টগ্রামের জিয়া স্মৃতি জাদুঘরকে দ্রুত হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় সংস্কারকাজ শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। শুক্রবার (২০ মার্চ) দুপুর ১২টার দিকে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস সংলগ্ন জাদুঘরটি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

অর্থমন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রামে অবস্থিত জিয়া স্মৃতি জাদুঘরসহ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্থাপনাকে এতদিন যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এটি আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ হেরিটেজ সম্পদ। এটিকে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা জরুরি।

তিনি আরও বলেন, জাদুঘরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেশের ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে পারে।

মন্ত্রী উল্লেখ করেন, এই জাদুঘর শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্মৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তবে দীর্ঘদিনের অবহেলায় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্মৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ সংরক্ষণে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও স্থাপনাগুলো রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব, যাতে নতুন প্রজন্ম সঠিক ইতিহাস জানতে পারে।

