জুরাইন কবরস্থান থেকে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর শ্যামপুর থানা জুরাইন কবরস্থানের ভেতর থেকে একদিনের নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সন্ধ্যার দিকে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
শ্যামপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. সেলিম রেজা জানান, বিকেলের দিকে খবর পেয়ে শ্যামপুরে জুরাইনের কবরস্থানের ভেতর থেকে ছেলে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করি। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
কে বা কারা নবজাতককে অসৎ উদ্দেশ্যে এখানে ফেলে রেখে যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। আইনি প্রক্রিয়া চলমান বলেও জানান তিনি।
