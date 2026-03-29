উচ্ছেদ অভিযানের খবরে মিরপুর-১০ ফুটপাতের দোকান উধাও

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৬ পিএম, ২৯ মার্চ ২০২৬
উচ্ছেদ অভিযানের খবর পেয়ে নিজেরাই ফুটপাতের দোকান গুটিয়ে নিলেন মিরপুর-১০ এলাকায় ব্যবসায়ীরা, ফলে এলাকা খালি হয়ে গেছে।

উত্তর সিটি করপোরেশনের উচ্ছেদ অভিযান শুরু হওয়ার খবর পেয়ে মিরপুর-১০ এলাকার ফুটপাতের সব দোকানপাট হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। উচ্ছেদ অভিযানের খবর পেয়ে নিজেদের ফুটপাতের দোকান গুটিয়ে নিয়েছেন মিরপুর-১০ এলাকার ব্যবসায়ীরা।

রোববার (২৯ মার্চ) দুপুরে মিরপুর-১০ গোলচত্বর থেকে হোপ মার্কেট পর্যন্ত ফুটপাতের সব দোকান ব্যবসায়ীরা সরিয়ে নিচ্ছেন। শাহ আলী মার্কেট, মিরপুর গোলচত্বর, হোপ মার্কেট ও তার বিপরীত পাশের দোকানগুলোও একইভাবে গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ডিএনসিসির মিরপুর-১০ হোপ মার্কেট থেকে মিরপুর-১ কাঁচাবাজার পর্যন্ত ফুটপাত দখলমুক্ত করতে বিকেল ৩টায় ‘ফুটপাতে অবৈধ স্থাপনা যাচাইকরণ ও উচ্ছেদযোগ্য স্থাপনা চিহ্নিতকরণ’ কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা ছিল। কার্যক্রমে ডিএনসিসি প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খানও উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। তবে ব্যবসায়ীরা তার আগেই নিজ দায়িত্বে দোকান সরিয়ে ফেলেছেন। এদিকে, বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত অভিযান শুরু হয়নি।

