পুলিশকে ‘ম্যানেজ করে নাও’ সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে: সংসদে হাসনাত আব্দুল্লাহ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩২ পিএম, ৩০ মার্চ ২০২৬
জাতীয় সংসদে বক্তব্য দেন কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আব্দুল্লাহ/ছবি-বাংলাদেশ টেলিভিশন

পুলিশকে দায়িত্ব দিয়ে যথাযথ বাজেট না দেওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে ‘ম্যানেজ করে নাও’ সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে মন্তব্য করে হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, পুলিশের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত বাজেট নিশ্চিত করা না হলে দুর্নীতির ঝুঁকি থেকে যায়।

সোমবার (৩০ মার্চ) জাতীয় সংসদে বক্তব্য দিতে গিয়ে কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে পুলিশের অনেক বাস্তব সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে কোনো তদন্তে পুলিশকে পাঠানো হলে অনেক সময় সেই তদন্তের খরচ থানার পক্ষ থেকে দেওয়া হয় না কিংবা যা দেওয়া হয় তা খুবই অপ্রতুল।

তিনি বলেন, আমরা যখন পুলিশকে একটি কাজ করতে দিচ্ছি কিন্তু সেই কাজের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট দিচ্ছি না, তখন পুলিশের মধ্যে একটি সংস্কৃতি তৈরি হয় ‘ম্যানেজ করে নাও’। আর এই ম্যানেজ করতে গিয়ে অনেক সময় তারা অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন।

হাসনাত আব্দুল্লাহ উদাহরণ দিয়ে বলেন, সম্প্রতি ২৬ মার্চের কর্মসূচি আয়োজনের সময় প্রশাসনকে যে বাজেট দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে ব্যয় তার চেয়ে বেশি হয়েছে। এতে অনেক সময় স্থানীয় ব্যবসায়ী বা এলাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়।

তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রশ্ন রেখে বলেন, পুলিশের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথাযথ বাজেট দেওয়া হবে কি না, যেন তারা কোনো ধরনের ‘ম্যানেজ কালচার’ এ যেতে বাধ্য না হন।

এ সময় সংসদে সম্বোধনের ক্ষেত্রে কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা স্বীকার করে তরুণ এই সংসদ সদস্য বলেন, এই সংসদে আমি এসেছি ২৭ বছর বয়সে। আর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে এসেছেন ১৯৯১ সালে। আমি জন্ম নিয়েছি ১৯৯৮ সালে। তাই কনভেনশনাল কোনো ভুল হয়ে থাকলে আমরা তা সংশোধন করতে প্রস্তুত।

জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, সংসদে সবাইকে সংসদীয় নিয়ম মেনে একে অপরকে সম্বোধন করতে হবে। তিনি বলেন, ‘বয়স যাই হোক, সংসদ সদস্য হিসেবে যথাযথভাবে সম্বোধন করতে হবে।’

তিনি বলেন, সংসদে আসাটা একটি গৌরবের বিষয় এবং তরুণ সংসদ সদস্যদের জন্য তিনি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

পুলিশের বাজেট প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পুলিশের কার্যক্রম আরও দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে বাজেট বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। তিনি জানান, আগামী বাজেট অধিবেশনে পুলিশের বাজেট বৃদ্ধির জন্য অর্থমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দেওয়া হবে।

মন্ত্রী বলেন, এটা সত্য যে পুলিশের যে পরিমাণ রিসোর্স ও বাজেট দরকার, আমাদের অর্থনীতি অনেক সময় সেই পরিমাণ দিতে পারে না। তবে আমরা যদি একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, তাহলে তাদের ‘ম্যানেজ করার’ সংস্কৃতি থেকে বের করে আনতে হবে।

