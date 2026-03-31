এক সময় নামাজ পড়লেও জঙ্গি বলা হতো: সংসদে মুজাহিদ

সংসদ সদস্য ড. আতিকুর রহমান মুজাহিদ বলেছেন, গত ১৭ বছর ধরে বাংলাদেশে গুমতন্ত্র চলেছে, নির্যাতনতন্ত্র চলেছে। যে দুঃশাসনের সময় নামাজ পড়লেও বলা হতো জঙ্গি।
সোমবার (৩০ মার্চ) বিকেলে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে তিনি এসব কথা বলেন।
বিগত সময়ের ভয়াবহতা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেই রকম একটা ইসলামো ফোবিক অবস্থা থেকে আমরা এখানে দাঁড়াতে পেরেছি। এজন্য আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। সেই সঙ্গে শহীদ ওসমান হাদিসসহ জুলাই আন্দোলনে সকল শহীদদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।
তিনি বলেন, ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়াকে স্মরণ করছি। তিনি এই সংসদে থাকলে আমাদের আরও ভালো লাগতো।
