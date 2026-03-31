হাতিরপুলে খাবারের দোকানে আগুন
রাজধানীর হাতিরপুলের একটি খাবারের দোকানে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ১০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোল রুমের ফায়ার ফাইটার শিহাব সরকার।
তিনি বলেন, দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে হাতিরপুলের কমিশনার গলির একটি খাবার দোকানে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। পরে বিকেল ৩টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
ফায়ার ফাইটার শিহাব সরকার বলেন, ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। এর মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে দুটি ইউনিট। ১০ মিনিটেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
