পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী
বিএনপি সরকারের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক রাখতে চায় ভারত, ভিসাও সহজ করবে
বাংলাদেশের বিএনপি নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের সঙ্গে ভারত নতুন করে সম্পর্ক রাখতে চায় বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। একই সঙ্গে দেশটি দ্রুতই ভিসা স্বাভাবিকীকরণ করবে বলেও জানান তিনি।
মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তিনি এ কথা জানান।
বাংলাদেশের জন্য ভারত ভিসা স্বাভাবিক করবে কি না—জানতে চাইলে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা ভিসা স্বাভাবিকীকরণ করবে।
তিনি বলেন, আমি মনে করি দুদেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক, এমনকি মেডিকেল ভিসা স্বাভাবিক করার জন্য ভিসা সহজীকরণ—এ বিষয়গুলো আগের জায়গায় ফিরে যাওয়া উচিত। তারা (ভারত) নিশ্চয়ই এটা করবে, আমাদেরকে তারা বলেছেও।
শামা ওবায়েদ বলেন, আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সরকার এখন বাংলাদেশে ক্ষমতায় এসেছে, নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারাই (ভারত) বলেছে, তারা নতুন করে বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায়।
লিবিয়ায় মানবপাচার বন্ধের বিষয়ে তিনি বলেন, সব দেশেই আমাদের লোক লিগ্যালভাবে যাবে, এটাই আমরা চাই। তবে সমস্যা হচ্ছে মানবপাচারের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের আমাদের ধরতে হবে।
‘লিবিয়ায় লোক যাবে, সব দেশেই লোক যাবে। তবে সমস্যাটা হচ্ছে অসাধু লোকেরা এ সুযোগ নেয়। তাদের লাভের জন্য মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করে, সেটাই আমরা বন্ধ করতে চাই’—যোগ করেন প্রতিমন্ত্রী।
জেপিআই/এমকেআর