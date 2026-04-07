জেট ফুয়েলের দাম আবারও বাড়লো  

জেট ফুয়েলের দাম আবারও বাড়লো
উড়োজাহাজে ব্যবহৃত জ্বালানি জেট ফুয়েলের দাম আরও এক দফা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)।
মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) নতুন এ দাম ঘোষণা করে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন। আজ রাত ১২টা থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে।
বিইআরসি ঘোষিত নতুন দাম অনুযায়ী, অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইটের জন্য প্রতি লিটার জেট ফুয়েলের দাম ২০২ টাকা ২৯ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ২২৭ টাকা ০৮ পয়সা করা হয়েছে।
অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য প্রতি লিটার জেট ফুয়েলের দাম ১ দশমিক ৩২১৬ ডলার থেকে বাড়িয়ে ১ দশমিক ৪৮০৬ ডলার (শুল্ক ও মূসকমুক্ত) নির্ধারণ করা হয়েছে।
এর আগে গত ২৪ মার্চ জেট ফুয়েলের দাম এক লাফে অভ্যন্তরীণ রুটে ৮০ শতাংশ ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের ক্ষেত্রে প্রায় ৭৯ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল৷
চলমান ইরান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বাজারে সৃষ্ট অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে গত মাসে দুই দফা বাড়ানো হয় জেট ফুয়েলের দাম।
২৪ মার্চের আগে ৮ মার্চ প্রজ্ঞাপন জারি করে মার্চের জন্য অভ্যন্তরীণ রুটে লিটারপ্রতি ৯৫ টাকা ১২ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১১২ টাকা ৪১ পয়সা করা হয়েছিল। তখন আন্তর্জাতিক রুটে ০ দশমিক ৬২ ডলার থেকে বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছিল ০ দশমিক ৭৩৮৪ ডলার।
দফায় দফায় দাম বাড়ায় অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। কারণ, অভ্যন্তরীণ রুটে এয়ারলাইন্সগুলোর পরিচালন ব্যয়ের বড় অংশ জ্বালানি ব্যয়। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রুটেও বাড়বে জ্বালানির ব্যয়। এতে উভয় রুটে উড়োজাহাজের ভাড়া বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
