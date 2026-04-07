ঢাকা-১৭ আসনের পাঁচ মন্দিরে ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকার অনুদান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৭ পিএম, ০৭ এপ্রিল ২০২৬
মহাখালীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তার সহকারী একান্ত সচিব আব্দুর রহমান সানি আনুষ্ঠানিকভাবে এই অনুদানের ঘোষণা দেন

ঢাকা-১৭ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে তার নির্বাচনি এলাকার পাঁচটি মন্দিরে মোট ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি মন্দিরে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা করে এই অনুদান দেওয়া হবে।

অনুদানপ্রাপ্ত মন্দিরগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজধানীর মহাখালী বিটিসিএল সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, শিবকালী মন্দির, রাধা কৃষ্ণ মন্দির এবং আইডি হাসপাতাল মন্দিরসহ মোট পাঁচটি উপাসনালয়।

সোমবার (৬ এপ্রিল) মহাখালীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তার সহকারী একান্ত সচিব আব্দুর রহমান সানি আনুষ্ঠানিকভাবে এই অনুদানের ঘোষণা দেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা পরিষদের প্রশাসক ইয়াছিন ফেরদৌস মুরাদ, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য রমেশ দত্ত, প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা কর্মকর্তা আবদুস সাত্তার পাটোয়ারীসহ ঢাকা মহানগর বিএনপি ও থানা কমিটির নেতৃবৃন্দ।
এসময় বক্তারা বলেন, ঢাকা-১৭ আসনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক অবকাঠামোগত উন্নয়নেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি আব্দুর রহমান সানি জানান, এলাকার উন্নয়নের অংশ হিসেবে সাততলা বস্তি সড়ক উন্নয়ন, বিআরপির অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও খেলার মাঠ সংস্কার, গুলশান-১ ও ২ নম্বর লেক পরিষ্কার ও সৌন্দর্যবর্ধনসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে পরিদর্শন করা হবে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা জেলা পরিষদের প্রশাসক ইয়াছিন ফেরদৌস মুরাদ বলেন, দেশের সব ধর্মাবলম্বী মানুষের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সরকার নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে ঢাকা জেলা পরিষদ এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে।

