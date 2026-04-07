ড. খলিলুরের ভারত সফর
হাদি হত্যার আসামি ও শেখ হাসিনাকে ফেরত চাইবে বাংলাদেশ
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এবং ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলার আসামিদের প্রত্যর্পণের জন্য ভারত সরকারের কাছে আহ্বান জানাবে বাংলাদেশ।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) ভারত সফরে রওয়ানা হয়েছেন। তিনি মরিশাসে মহাসাগরীয় সম্মেলনে অংশ নিতে দিল্লি সফর করবেন। দুদিনের সফরে তিনি প্রথম দিন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং পরের দিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করবেন। বৈঠকে হাদি হত্যা মামলার আসামিদের প্রত্যর্পণ এবং ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত দেওয়ার বিষয় উত্থাপন হবে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনায় শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলার আসামিদের প্রত্যর্পণ প্রসঙ্গও রয়েছে। ভারতে থাকা কিছু আসামির বিচার সম্পন্ন হয়েছে, আর কিছু মামলা চলমান। বাংলাদেশ আশা করছে, ভারত ইনকিলাব মঞ্চের প্রধান হাদি হত্যা মামলার অভিযুক্তদের ফেরত দেবে, তবে আইনি প্রক্রিয়ার কারণে তা তৎক্ষণাৎ নাও হতে পারে।
পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁ থেকে এ হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম ও তার সহযোগী আলমগীর শেখকে মার্চের শুরুতে গ্রেফতার করে তদন্তকারী সংস্থা। গ্রেফতারকালে আসামিরা হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছিল, তবে পরে ফয়সাল আদালতে এ অভিযোগ অস্বীকার করেন।
গত বছরের ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পুরানা পল্টনের কালভার্ট রোডে রিকশায় থাকা শহীদ শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হলে ১৮ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠনের পর এটি প্রথমবার কোনো বাংলাদেশি মন্ত্রীর দিল্লি সফর। সফরে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হুমায়ুন কবিরও থাকবেন।
দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পাশাপাশি সফরে আলোচনা হবে বাণিজ্য-বাণিজ্য, ট্রান্সশিপমেন্ট, জ্বালানি নিরাপত্তা, গঙ্গার পানি চুক্তি নবায়ন, সীমান্ত হত্যা প্রতিরোধ, ভারতীয় ভিসা সুবিধা এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতির নির্বাচনে ভারতের সমর্থন। এছাড়া আঞ্চলিক ও মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত ও তার প্রভাব নিয়েও আলোচনা হতে পারে।
ভারতে অবস্থানকালে খলিলুর রহমান পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস বিষয়ক মন্ত্রী হারদীপ সিং পুরি এবং সম্ভাব্যভাবে বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।
শেখ হাসিনার ফেরত চাওয়ার বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, তিনি ও কিছু রাজনৈতিক নেতা ভারতে অবস্থান করছেন এবং কারও কারও বিচার সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ফেরত চাওয়ার প্রক্রিয়া পুনরায় চালানো হবে।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির বলেন, ‘শেখ হাসিনার আমলে যে ধরনের সম্পর্ক ছিল, তা আর হবে না। সেই অধ্যায় শেষ।’
জেপিআই/এমএএইচ/