সংরক্ষিত নারী আসন নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ

সংরক্ষিত নারী আসন নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচন সামনে রেখে ইসির নির্বাচন ব্যবস্থাপনা-২ অনুবিভাগের যুগ্ম সচিব মো. মঈন উদ্দীন খানকে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
এছাড়া সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখার উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেনকে।
বুধবার (৮ এপ্রিল) ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ এসব তথ্য জানান।
এছাড়া ৪ জন পোলিং অফিসারও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া ৪ জন পোলিং অফিসারও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন, সিনিয়র সহকারী সচিব মো.আরিফুর রহমান, মাহবুবা মমতা হেনা, নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক সৈয়দা সাদিকা সুলতানা এবং ঢাকা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের নির্বাচন কর্মকর্তা মোছাম্মৎ সাহেদা আক্তার।
আগামী ১২ মে সংরক্ষিত নারী আসনের ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
