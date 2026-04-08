প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের খবর গুজব: আতিকুর রহমান রুমন
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর সঠিক নয় বলে নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন। এ বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বুধবার (৮ এপ্রিল) অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন জাগো নিউজকে বলেন, সম্প্রতি প্রচারিত এসব প্রতিবেদন ভিত্তিহীন ও গুজব। প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর সংক্রান্ত কোনো নির্ধারিত কর্মসূচি বর্তমানে নেই।
