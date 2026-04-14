৬ জেলায় তাপপ্রবাহ, সিলেটে বৃষ্টির আভাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২১ পিএম, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
দেশের ছয় জেলায় মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে/ফাইল ছবি

দেশের ছয় জেলায় আজ মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এসব জেলায় ৩৬ থেকে ৩৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বিরাজ করছে।

মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) আবহাওয়াবিদ আফরোজা সুলতানা জাগো নিউজকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলায় তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। আজ বিকেল ৩টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের স্টেশনগুলোতে এই তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।

এদিকে ঢাকায় গরমের অনুভূতি বেশি হলেও তাপপ্রবাহ হয়নি। ঢাকায় আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আফরোজা সুলতানা বলেন, এই তাপপ্রবাহ আগামীকালও অব্যাহত থাকতে পারে। এছাড়া সিলেট বিভাগে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যমতে, তাপমাত্রা সাধারণত ৩৬ থেকে ৩৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে মৃদু তাপপ্রবাহ ধরা হয়, ৩৮ থেকে ৩৯ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ, ৪০ থেকে ৪১ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তীব্র তাপপ্রবাহ ও তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি রেকর্ড করা হলে অতি তীব্র তাপপ্রবাহ ধরা হয়।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের দেওয়া এপ্রিল মাসের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এ মাসে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি হতে পারে। তাতে করে একটানা তাপপ্রবাহ নাও হতে পারে। তবে এ মাসে একাধিক তীব্র প্রবাহের পূর্বাভাসও দিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

