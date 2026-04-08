ভীতি ও নীতিহীনতার অর্থনৈতিক মাশুল

ড. হারুন রশীদ
ড. হারুন রশীদ , ডেপুটি এডিটর (জাগো নিউজ)
প্রকাশিত: ০৯:১৬ এএম, ০৮ এপ্রিল ২০২৬
ভীতি ও নীতিহীনতার অর্থনৈতিক মাশুল

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বা ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা নতুন নয়; নতুন হলো আমাদের প্রতিক্রিয়া—দুর্বল, দোদুল্যমান এবং অনেক ক্ষেত্রে নীরব। বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে যে শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে—জ্বালানি সংকট, পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি, নিত্যপণ্যের দাম ঊর্ধ্বগতি—তা অর্থনীতির পাঠ্যবইয়ে লেখা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে অস্বাভাবিক সংকটে রূপ দিয়েছে তিনটি বিষয়: বাজার সিন্ডিকেট, নীতিগত অস্পষ্টতা এবং ‘প্যানিক বায়িং’-এর সামাজিক বিস্তার।

বাংলাদেশের জ্বালানি কাঠামো এখনো আমদানিনির্ভর। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম বাড়লে সরকারের আমদানি ব্যয় বেড়ে যায়, যার প্রভাব পড়ে ভর্তুকি, বাজেট ঘাটতি এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি সরাসরি পরিবহন খরচ বাড়ায়—যা বাংলাদেশের মতো সাপ্লাই-চেইন-নির্ভর অর্থনীতিতে দ্রুত পণ্যমূল্যে প্রতিফলিত হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—সব পণ্যের দাম কি একই হারে বাড়ার কথা? বাস্তবতা বলছে, না।

কেস স্টাডি: ২০২২ সালের জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধি ও বাজার প্রতিক্রিয়া
২০২২ সালে জ্বালানির দাম বৃদ্ধির পর পরিবহন ভাড়া ২০–৩০ শতাংশ বাড়লেও অনেক নিত্যপণ্যের দাম ৪০–৬০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছিল। অর্থাৎ ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় মূল্যবৃদ্ধি ছিল দ্বিগুণ বা তারও বেশি। এই ফারাকই বাজার সিন্ডিকেটের প্রভাবের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত।
আজও সেই একই চিত্র। বিশেষ করে ব্রয়লার মুরগির বাজারে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি তা প্রমাণ করে।

উদাহরণ: মুরগির দামে অযৌক্তিক উল্লম্ফন
স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ব্রয়লার মুরগির দাম কেজিপ্রতি ২০–৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়ে গেছে, যেখানে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির হার তুলনামূলক কম। খামারি থেকে খুচরা বাজার পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে মধ্যস্বত্বভোগীদের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক কাজ করছে, যা কার্যত একটি অলিখিত সিন্ডিকেটে পরিণত হয়েছে। এই সিন্ডিকেট সংকটকে সুযোগে পরিণত করে।

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক যে প্রবণতাটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, তা হলো ‘প্যানিক বায়িং’। সরকার যখন জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তখন অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। আর অর্থনীতির একটি মৌলিক নিয়ম হলো—অনিশ্চয়তা বাজারে আতঙ্ক তৈরি করে, আর আতঙ্ক সৃষ্টি করে কৃত্রিম সংকট।

ঢাকার পেট্রোল পাম্পগুলোতে দীর্ঘ লাইনের দৃশ্য এখন আর ব্যতিক্রম নয়—এটি নতুন স্বাভাবিকতা।

পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বিপজ্জনক যে প্রবণতাটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, তা হলো ‘প্যানিক বায়িং’। সরকার যখন জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তখন অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। আর অর্থনীতির একটি মৌলিক নিয়ম হলো—অনিশ্চয়তা বাজারে আতঙ্ক তৈরি করে, আর আতঙ্ক সৃষ্টি করে কৃত্রিম সংকট। সরকার যদি এখনো নীরব থাকে, তবে সংকট কেবল অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না—এটি সামাজিক অস্থিরতা ও আস্থার সংকটে রূপ নেবে। আর সেই সংকটের ভার বহন করবে সাধারণ মানুষ—যারা ইতোমধ্যেই যুদ্ধ না করেও যুদ্ধের মূল্য দিচ্ছে।

উদাহরণ: পাম্পে লাইন ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট
একজন মোটরসাইকেল চালক হয়তো সপ্তাহে ২ লিটার জ্বালানি ব্যবহার করেন, কিন্তু আতঙ্কের কারণে তিনি একবারে ৫ লিটার কিনছেন। হাজারো মানুষ যদি একই আচরণ করে, তাহলে বাস্তব ঘাটতির আগেই সরবরাহ সংকট তৈরি হয়।

এই একই প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ছে নিত্যপণ্যের বাজারেও। মানুষ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চাল, তেল, ডাল কিনছে। এতে করে বাজারে স্বল্পমেয়াদি সরবরাহ কমে যায় এবং দাম আরও বেড়ে যায়। অর্থাৎ, প্যানিক বায়িং নিজেই সংকটকে ত্বরান্বিত করছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরেকটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ—দোকানপাট সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে বন্ধ রাখা এবং অফিস সময় কমানো।

এই সিদ্ধান্তগুলোর উদ্দেশ্য হয়তো জ্বালানি সাশ্রয়, কিন্তু এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব গভীর।

প্রথমত, ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সময় কমে যাওয়ায় খুচরা বাজারে লেনদেন কমে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা দিনে কম সময় ব্যবসা করতে পারছেন, ফলে তাদের আয় কমছে।

দ্বিতীয়ত, সরবরাহ চেইনে বিঘ্ন ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে পণ্য সরবরাহের সময়সূচি সংকুচিত হয়ে পড়ছে, যা বাজারে অস্থিরতা তৈরি করছে।

তৃতীয়ত, শহরের জীবনযাত্রার ছন্দ বদলে যাচ্ছে। অফিস সময় কমানো মানে উৎপাদনশীল সময় কমে যাওয়া, যা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলতে পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—এই পরিবর্তনগুলো মানুষের মনস্তত্ত্বে একটি ‘সংকটকালীন মানসিকতা’ তৈরি করছে।

যখন মানুষ দেখে—

  • পাম্পে লাইন
  • দোকান আগে বন্ধ
  • অফিস সময় কম
  • সরকারের পক্ষ থেকে অস্পষ্ট বার্তা

তখন তারা ধরে নেয় পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে যাচ্ছে। এই ধারণাই প্যানিক বায়িংকে আরও উসকে দেয়।

ফলে আমরা একটি ‘সেলফ-ফুলফিলিং ক্রাইসিস’-এর দিকে এগোচ্ছি—যেখানে আতঙ্কই সংকট তৈরি করছে, আবার সেই সংকট আরও আতঙ্ক তৈরি করছে।

এই পরিস্থিতিতে জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। পরিবহন খরচ, খাদ্য ব্যয়, বাসাভাড়া—সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সবচেয়ে বেশি চাপে পড়েছে। তাদের আয় স্থির, কিন্তু ব্যয় অপ্রতিরোধ্যভাবে বাড়ছে।

এই প্রেক্ষাপটে রাজধানী ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা আর কল্পনা নয়—এটি একটি বাস্তব সম্ভাবনা।

যদি শহরে জীবনযাত্রা ব্যয়বহুল ও অনিশ্চিত হয়ে ওঠে, তাহলে অনেকেই বিকল্প হিসেবে গ্রামকে বেছে নেবে। এতে শহরের শ্রমবাজার, সেবা খাত ও ব্যবসায়িক কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে। আবার গ্রামে জনসংখ্যার চাপ বাড়লে নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট তৈরি হতে পারে।

এই বহুমাত্রিক সংকট মোকাবিলায় সরকারের করণীয় এখন আর কেবল প্রশাসনিক নয়—এটি একটি রাজনৈতিক ও নীতিগত চ্যালেঞ্জ।

প্রথমত, তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। জ্বালানি মজুত, আমদানি পরিস্থিতি, সরবরাহ পরিকল্পনা—এসব বিষয়ে প্রতিদিন বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর আপডেট দিতে হবে। নীরবতা এখানে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি।

ভীতি ও নীতিহীনতার অর্থনৈতিক মাশুল

দ্বিতীয়ত, বাজার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু অভিযান নয়, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে বাজারে একটি শক্ত বার্তা যায়।

তৃতীয়ত, প্যানিক বায়িং মোকাবিলায় কৌশলগত যোগাযোগ (strategic communication) চালু করতে হবে। গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং প্রশাসনের সমন্বয়ে একটি বিশ্বাসযোগ্য বার্তা তৈরি করতে হবে—“সরবরাহ আছে, আতঙ্কের প্রয়োজন নেই।”

চতুর্থত, সরবরাহ চেইন সচল রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে পণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণে সময়সীমার কারণে বিঘ্ন না ঘটে।

পঞ্চমত, নিম্ন ও মধ্যবিত্তের জন্য সুরক্ষা জাল বাড়াতে হবে—টিসিবি, খাদ্য সহায়তা, নগদ প্রণোদনা—সবকিছুকে আরও বিস্তৃত করতে হবে।

এই সংকট একটি সতর্কবার্তা—শুধু জ্বালানি নয়, আমাদের অর্থনীতির সামগ্রিক কাঠামোই ঝুঁকিপূর্ণ। আমদানিনির্ভরতা, বাজারে অস্বচ্ছতা, এবং নীতিগত যোগাযোগের ঘাটতি—এই তিনের সমন্বয়েই আজকের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, কিন্তু সেই যুদ্ধের অভিঘাত কীভাবে মোকাবিলা করা হবে, সেটি সম্পূর্ণ আমাদের নীতিনির্ধারণের ওপর নির্ভর করে।

সরকার যদি এখনো নীরব থাকে, তবে সংকট কেবল অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না—এটি সামাজিক অস্থিরতা ও আস্থার সংকটে রূপ নেবে। আর সেই সংকটের ভার বহন করবে সাধারণ মানুষ—যারা ইতোমধ্যেই যুদ্ধ না করেও যুদ্ধের মূল্য দিচ্ছে।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট। ডেপুটি এডিটর, জাগো নিউজ।
[email protected]

