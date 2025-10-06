সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮.৩৬ শতাংশ

সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮.৩৬ শতাংশ
সেপ্টেম্বর মাসে দেশের মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৩৬ শতাংশে, যা আগের মাস আগস্টে ছিল ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। আগের বছরের সেপ্টেম্বরে এই হার ছিল ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ।
সোমবার (৬ অক্টোবর) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রকাশিত হালনাগাদ তথ্যে এই চিত্র উঠে এসেছে।
বিবিএসের তথ্যমতে, সেপ্টেম্বর মাসে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে খাদ্য খাতে মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৭ দশমিক ৬৪ শতাংশ, যা আগস্টে ছিল ৭ দশমিক ৬০ শতাংশ। সেপ্টেম্বর মাসে খাদ্য বহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৮ দশমিক ৯৮ শতাংশ, আগস্ট মাসে যা ছিল ৮ দশমিক ৯০ শতাংশ। আর গত বছরের সেপ্টেম্বরে খাদ্য খাতে ১০ দশমিক ৪০ ও খাদ্য বহির্ভূত খাতে ৯ দশমিক ৫০ শতাংশ হারে মূল্যস্ফীতি হয়েছিল।
খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে, পাশাপাশি বাসাভাড়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যয়ের বৃদ্ধি সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি বাড়িয়েছে। ডলারের বিনিময় হার ও আমদানি ব্যয়ের চাপও মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করছে বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের।
