এনসিপির পলিসি ও রিসার্চ উইং গঠন
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পলিসি ও রিসার্চ উইং গঠন করা হয়েছে। গঠিত উইংয়ের নেতৃত্ব দেবেন খালেদ সাইফুল্লাহ ও মুশফিক উস সালেহীন।
শনিবার (১১ অক্টেবর) দলের দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনারের সই করা এক বার্তায় এই তথ্য জানানো হয়েছে। রোববার (১২ অক্টেবর) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
পলিসি ও রিসার্চ উইংয়ের বাকি সদস্যরা হলেন- সারোয়ার তুষার, সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া, উদ্দিন মাহদি, অর্পিতা শ্যামা দেব, জাবেদ রাসিন, এহতেশাম হক, সালেহ উদ্দিন সিফাত, আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, তানহা শান্তা, তাওহিদ তানজিম ও তারিক আদনান মুন।
দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এই উইংয়ের অনুমোদন দিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।
