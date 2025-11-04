  2. রাজনীতি

নাসীরুদ্দীন-তাসনিম জারার নেতৃত্বে এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১৯ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
নাসীরুদ্দীন-তাসনিম জারার নেতৃত্বে এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
ছবি: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও তাসনিম জারা

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও তাসনিম জারার নেতৃত্বে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ২০২৬ সালে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সার্বিক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা, প্রার্থী বাছাই, মাঠ পর্যায়ের সমন্বয়, আইনি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম, মিডিয়া ও প্রচারণা এবং প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং করতে ‘কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি’ গঠন করলো দলটি।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দলের আহ্বায়ক মো.নাহিদ ইসলাম এবং সদস্য সচিব আখতার হোসেন এই কমিটির আনুমোদন দিয়েছেন।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

কমিটির প্রধান হয়েছন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এবং সেক্রেটারি হয়েছেন ডা. তাসনিম জারা। এছাড়া সদস্য হিসেবে আছেন আরিফুল ইসলাম আদীব, মাহবুব আলম মাহির, খালেদ সাইফুল্লাহ, এহতেশাম হক, অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল আমিন, আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা, অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর, সাইফুল্লাহ হায়দার এবং অ্যাডভোকেট মো.তারিকুল ইসলাম।

এনএস/এসএনআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।