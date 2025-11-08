  2. রাজনীতি

আবুল হা‌শেম বক্কর

স‌ঠিক সময়ে নির্বাচন না হলে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:২৯ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামে গণসংযোগ করেন মহানগর বিএন‌পির সা‌বেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হা‌শেম বক্কর

চট্টগ্রাম মহানগর বিএন‌পির সা‌বেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হা‌শেম বক্কর ব‌লে‌ছেন, বিএন‌পির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম‌্যান তা‌রেক রহমান এক‌টি নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দে‌খে‌ছেন। সে স্বপ্ন বাস্তবায়‌নে ধা‌নের শী‌ষকে বিজয় কর‌তে হ‌বে।

তিনি বলেন, এক‌টি মহল দেশ ও নির্বাচন নি‌য়ে গভীর ষড়য‌ন্ত্রে লিপ্ত র‌য়ে‌ছে। ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে বানচাল করতে এবং জনম‌নে ভয় ধরাতে তারা সন্ত্রা‌সের পথ বে‌ছে নি‌য়ে‌ছে। তারা জিয়া পরিবারকে নিয়ে চক্রান্ত করছে। তাদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় প্রতি‌টি দেশ‌প্রেমিক নাগ‌রিক‌কে সজাগ থাক‌তে হ‌বে। স‌ঠিক সম‌য়ে নির্বাচন না হ‌লে গণতন্ত্রিক অগ্রযাত্রা ব‌্যাহত হ‌বে।

শনিবার (৮ ন‌ভেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রাম নগরীর ‌গোল পাহাড় মোড়ে চট্টগ্রাম- ৯ সংসদীয় আসন এলাকায় লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ পরবর্তী সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি।

রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নে জনমত গঠনের লক্ষ্যে বাগমনিরাম ওয়ার্ডে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করা হয়। নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নগরীর আমীরবাগ আবাসিক এলাকার সামনে থে‌কে শুরু করে গোল পাহাড় মোড়, প্রবর্তক মোড় হ‌য়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে লিফ‌লেট বিতরণ করেন তিনি।

সমাবেশে আবুল হা‌শেম বক্কর ব‌লেন, বিগত ফ‌্যা‌সিস্ট হা‌সিনার দুঃশাস‌নে বিএন‌পির প্রতি‌টি নেতাকর্মী‌ নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হয়েছে, কিন্তু গণতন্ত্র ও ভো‌টের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থে‌কে পিছপা হয়‌নি। আগামী‌তেও কোনো চক্রান্ত করে বিএন‌পির অগ্রযাত্রা থামাতে পার‌বে না। বিএন‌পির ৩১ দফা কর্মসূ‌চি বৈষম‌্যহীন আগামীর বাংলা‌দেশ গড়ার অঙ্গীকার। বিএন‌পি ক্ষমতায় গে‌লে এক কোটি বেকার শিক্ষিত যুবকের কর্মসংস্থানের শপথ নিয়েছে। বিএনপি এ দেশের মানুষের জন‌্য কর্মসংস্থান করবে, বেকারত্ব দূর কর‌বে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক শাহেদ বক্স, মো. শাহ আলম, শিল্প বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম চৌধুরী, সহ প্রশিক্ষণ সম্পাদক শফিক আহমেদ, সদস্য রফিক সরদার বাবলু, ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাজী আবু ফ‌য়েজ, সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল বশর, বিএন‌পি নেতা মো. মুসা, যুবদল নেতা জামাল সর্দার, মো. শাহজাহান, ওবায়দুল হক, শামসুদ্দোহা, মো. ইদ্রিস, আব্দুস সাত্তার, আবুল হোসেন সাজ্জাদ, রমা, নাসির উদ্দীন, মো. আব্বাস, মহানগর তাঁতীদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মামুন, সাইদুল ইসলাম, মো. রিপন, মিঠু দাস, মো. ইব্রাহিম প্রমুখ।

