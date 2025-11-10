  2. রাজনীতি

কিশোরগঞ্জ-২

বিএনপি থেকে জালাল উদ্দিনের মনোনয়ন বাতিলের দাবি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৪ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সাংবাদিক আহসান হাবিব বরুনের সংবাদ সম্মেলন/ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী জালাল উদ্দিনকে ‘ফ্যাসিস্টের পদলেহনকারী’ উল্লেখ করে তার দলীয় মনোনয়ন বাতিল এবং দলের সব পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সাংবাদিক আহসান হাবিব বরুন।

সোমবার (১০ নভেম্বর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনী মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান তিনি।

আহসান হাবিব বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৩১ দফার ভিত্তিতে একটি আধুনিক, নিরাপদ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন দেখছেন, সেখানে এমন বিতর্কিত ব্যক্তির উপস্থিতি সেই স্বপ্নের জন্য হুমকিস্বরূপ।

তিনি বলেন, জালাল উদ্দিন কিশোরগঞ্জে ফ্যাসিস্ট সরকারের ঘনিষ্ঠ আব্দুল কাহার আকন্দকে (একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি) প্রতিষ্ঠিত করতে নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে বারবার প্রধান অতিথি হিসেবে এনেছেন এবং একুশে আগস্ট হামলা মামলার সম্পূরক চার্জশিটের প্রশংসা করেছেন। কাহার আকন্দ, সোহরাব হোসেন, নূর মোহাম্মদ, মুখলেসুর রহমান বাদল, রফিকুল ইসলাম রেনু ও ফেরদৌস উকিলসহ আওয়ামী ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে জালালের সম্পর্ক রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর জালাল উদ্দিন চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও মামলাবাজিতে জড়িত হন। পাকুন্দিয়া উপজেলার তিনটি বালুমহাল দখল করে তিনি লুটপাটের মাধ্যমে কোটি টাকার বালু বিক্রি করেছেন। টেন্ডার সমঝোতার নামে দুই কোটি ৯২ লাখ টাকা সংগ্রহ করে তার মধ্যে এক কোটি ১৪ লাখ টাকা দলীয় নাম ব্যবহার করে আত্মসাৎ করেন।

আহসান হাবিব দাবি করেন, জালাল উদ্দিন বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে মামলা ও হামলার ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায়, বিএনপি নেতাকর্মীদের হয়রানি এবং মনোনয়ন পাওয়ার পর এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। ছাত্রদল নেতাদের হুমকি, প্রবাসী কর্মীদের ভয় দেখানো, এমনকি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার করাতে তার ভূমিকা ছিল। সম্প্রতি তারেক রহমানের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ‘খন্দকার শামসুল আলম ফাউন্ডেশন মেধাবৃত্তি পরীক্ষা’ সফল না হওয়ার জন্যও জালাল উদ্দিন সক্রিয় ছিলেন। যে ব্যক্তি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের জনসম্পৃক্ততামূলক অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তিনি তারেক রহমানের জীবন ও আদর্শের জন্য হুমকি।

এ সাংবাদিক বলেন, জালাল উদ্দিন অতীতে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং বর্তমানে জেলা বিএনপি সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এমন প্রার্থী থাকলে কিশোরগঞ্জ-২ আসনের নির্বাচনে দলের জন্য নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

আহসান হাবিব বিএনপি নেতৃত্বের কাছে জালাল উদ্দিনের মনোনয়ন বাতিল ও দলীয় পদ থেকে অব্যাহতির দাবি জানান। একইসঙ্গে নিজেকে মনোনয়ন দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ২০০১ সালে হাত ছাড়া হওয়া আসনটি বিপুল বিজয়ে পুনরুদ্ধার করে তারেক রহমানকে উপহার দেব। চাঁদাবাজ-দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। মানুষের ভালোবাসায় থাকুন, মানুষের জন্য কাজ করুন। দিল্লি নয়, পিন্ডি নয়- সবার আগে বাংলাদেশ।’

