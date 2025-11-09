  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৩:৪৮ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-৩ আসনে বিএনপি নেতা মাহফুজ উন নবী ডনকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুরে নগরীর জিলা স্কুল মোড় থেকে সাধারণ নগরবাসীর আয়োজনে গণমিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে স্টেশন রোড হয়ে বুদু বাবুর মাঠে গিয়ে শেষ হয়।

এসময় রংপুর-৩ সদর আসনে রংপুর মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট মাহফুজ উন নবী ডনকে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান অংশগ্রহণকারীরা।

রংপুর-৩ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন রংপুর মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক সামসুজ্জামান সামু।

