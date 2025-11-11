৮ দলের সমাবেশ: পল্টন মোড়ে জড়ো হচ্ছেন নেতাকর্মীরা

৮ দলের সমাবেশ: পল্টন মোড়ে জড়ো হচ্ছেন নেতাকর্মীরা
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি এবং ওই আদেশের ওপর নভেম্বরের মধ্যেই গণভোট আয়োজন করাসহ ৫ দাবিতে আন্দোলনরত ৮টি দলের সমাবেশ কেন্দ্র করে রাজধানীর পল্টন মোড়ে নেতাকর্মীদের উপস্থিতি শুরু হয়েছে। এরইমধ্যে ৮দলের কয়েকশো নেতাকর্মী পল্টন মোড়ে জড়ো হয়েছেন। রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে মিছিল নিয়ে সমাবেশে আসছেন ৮ দলের নেতাকর্মীরা।
পূর্বঘোষিত এই কর্মসূচি অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সমাবেশ শুরু হবে দুপুর ২টায়। সমাবেশে অংশ নেবেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ৮ দলের শীর্ষ নেতারা।
দলগুলোর পাঁচ দফা দাবি হলো- জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি এবং ওই আদেশের ওপর নভেম্বরের মধ্যেই গণভোট আয়োজন করা; আগামী জাতীয় নির্বাচনে উভয়কক্ষে বা উচ্চকক্ষে পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতি চালু করা; অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) নিশ্চিত করা; ‘ফ্যাসিস্ট’ সরকারের সব জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা এবং ‘স্বৈরাচারের দোসর’ জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।
ইসলামি আটটি দলের মধ্যে রয়েছে- জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি।
আরএএস/এএমএ/জিকেএস