  2. রাজনীতি

গুলশানে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৩ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
গুলশানে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
সৌরভ

রাজধানীর গুলশান লেকের পাশে সৌরভ নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তার বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার সূর্যমনি ইউনিয়নে। তিনি ওই ইউনিয়নের ছাত্রদল নেতা বলে জানা গেছে।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে ঘটনাটি নিশ্চিত করেন ডিএমপির গুলশান জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) আলী আহমেদ মাসুদ।

আলী আহমেদ মাসুদ বলেন, সোমবার (১০ নভেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে গুলশানের ৫৫ নম্বর রোডের শেষ মাথায় লেকের পাশের ওয়াকওয়ে থেকে সৌরভের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য তার মরদেহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, রাতের কোনো এক সময়ে তিন-চারজন ব্যক্তি সৌরভকে কুপিয়ে হত্যা করে। তার শরীরে ১০–১১টি ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তিনি সূর্যমনি ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা বলে গুঞ্জন থাকলেও বিষয়টি এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ঘটনাটির তদন্ত করছেন গুলশান থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মশিউর রহমান। তিনি বলেন, ‘রাত ১১টা ৪০ মিনিটে খবর পেয়ে আমরা রাত ১২টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করি। তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তার পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দেবেন। তবে তার রাজনৈতিক পরিচয় সম্পর্কে আমরা এখনো নিশ্চিত নই।’

টিটি/এমএএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।