  2. রাজনীতি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০০ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
নয়াপল্টনে যুবদল নেতার আমরণ অনশন

ফরিদপুর-১ আসনে বিএনপির নবগঠিত কমিটি ‘আওয়ামী-যুবলীগপন্থি নেতৃত্বে পরিপূর্ণ’, এ অভিযোগ তুলে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আমরণ অনশন শুরু করেছেন বোয়ালমারী উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য শাইন আনোয়ার। রোববার বেলা ১১টা ১০ মিনিটে তিনি অনশন শুরু করেন।

শাইন আনোয়ারের দাবি, দলে দীর্ঘদিন ধরে যে নেতাকর্মীরা মামলা, হামলা, গ্রেফতার, জেল–জুলুমের মধ্যেও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেছেন, তাদের উপেক্ষা করে ‘বাইরের’ এবং ‘সরকারঘনিষ্ঠ পরিচয়ের’ ব্যক্তিদের দিয়ে ফরিদপুর-১ আসনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। তার অভিযোগ, এতে তৃণমূলে ত্যাগী নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে এবং তা দলের ভাবমূর্তি প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

শাইন আনোয়ার বলেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান স্যার নিজে বলেছেন, দলের দুঃসময়ে যে কর্মী মিছিলের পেছনে থেকেছে তাকেও সম্মানজনক জায়গায় রাখা হবে। কিন্তু ফরিদপুর জেলা বিএনপির অনুমোদিত কমিটি সেই বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যাদের কোনো আন্দোলনে দেখা যায়নি, যারা কখনো মামলা-হামলার শিকার হননি, তারা এখন গুরুত্বপূর্ণ পদে।

তিনি আরও বলেন, আমি অসুস্থ শরীর নিয়েও মিটিং-মিছিল থেকে শুরু করে দলের প্রতিটি কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকেছি। আজ আমাকে এবং আমাদের মতো ত্যাগীদের বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ-যুবলীগপন্থিদের দিয়ে কমিটি গঠন করা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

শাইন আনোয়ার দাবি করেন, ফরিদপুর বিভাগীয় সমাবেশে বিভাগীয় টিমলিডার আছাদুজ্জামান রিপন বলেছিলেন, কমিটিতে যেতে হলে আন্দোলনে অংশগ্রহণ, মামলা-হামলা, কারাবরণসহ ত্যাগের প্রমাণ জমা দিতে হবে। কিন্তু অনুমোদিত কমিটি সে নির্দেশনার উল্টো রূপ নিয়েছে, অভিযোগ করেন তিনি।

বিতর্কিত নেতৃত্ব নিয়ে শাইন আনোয়ারের আশঙ্কা, ভুল সিদ্ধান্তে দল ভবিষ্যতে বড় রাজনৈতিক ঝুঁকিতে পড়তে পারে। শিবিরের আত্মঘাতী কর্মীদের কারণে যেমন ছাত্রলীগের ক্ষতি হয়েছিল, তেমনিভাবে সুযোগসন্ধানী কিছু নেতা বিএনপিকে বিপদে ফেলতে পারে- বলেন তিনি।

