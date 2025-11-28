তড়িঘড়ি করে আইন পাস করা সমীচীন হবে না: ফখরুল

তড়িঘড়ি করে আইন পাস করা সমীচীন হবে না: ফখরুল
তড়িঘড়ি করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দুটি অধ্যাদেশ অনুমোদনের বিষয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়াই তড়িঘড়ি করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন পাস করা সমীচীন হবে না।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব এমন মন্তব্য করেন।
বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে, তাড়াহুড়ো করে দুটি আইন বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পাস করাতে চাইছে। একটি সংশোধিত পুলিশ কমিশন আইন এবং অন্যটি এনজিও সংক্রান্ত আইন।
মির্জা ফখরুল বলেন, আমরা মনে করি, নির্বাচনের পূর্বে এই আইনগুলো পাস করার পেছনে সরকারের ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য কাজ করছে যা গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথকে বাধাগ্রস্ত করবে। আমরা মনে করি, এসব বিষয়ের আইনগুলো পরবর্তী জাতীয় সংসদে যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রণয়ন করা সঠিক হবে।
এ সময় তিনি সরকারকে এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানান।
