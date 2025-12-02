ছাত্র অধিকার পরিষদের নতুন সভাপতি নাজমুল, সম্পাদক সানাউল্লাহ
বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের চার সদস্যের আংশিক কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন কমিটিতে সভাপতি করা হয়েছে নাজমুল হাসানকে। আর সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে মোহাম্মদ সানাউল্লাহ হককে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাতে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের তিন উপদেষ্টা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান ও মুখপাত্র হাসান আল মামুন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে নতুন এ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।
নাজমুল হাসান ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী। এর আগে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ছিলেন। অন্যদিকে মোহাম্মদ সানাউল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
ছাত্র অধিকার পরিষদের অন্য দুই সদস্য হলেন সিনিয়র যুগ্ম সহসভাপতি নেওয়াজ খান বাপ্পী ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম।
এমএমএআর/জেআইএম