মহানগর বিএনপি
চট্টগ্রাম বন্দরে দেশের স্বার্থবিরোধী কিছু বাস্তবায়িত হতে দেবো না
চট্টগ্রাম বন্দরকে ঘিরে দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো উদ্যোগ বাস্তবায়িত হতে দেওয়া হবে না বলে সতর্ক করেছে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি। সংগঠনটির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ এবং সদস্যসচিব নাজিমুর রহমান এক যৌথ বিবৃতিতে এ মন্তব্য করেন।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক যৌথ বিবৃতিতে এ হুঁশিয়ারি দেন তারা। বিবৃতিতে বলা হয়, দেশ এখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় দেশের অর্থনীতির প্রাণধারা হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রাম বন্দরকে বিদেশি অপারেটরের কাছে লিজ দেওয়ার উদ্যোগ গভীর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। নেতৃবৃন্দের দাবি, বন্দরের লাভজনক স্থাপনা এনসিটি লিজ দেওয়ার জন্য একটি স্বার্থান্বেষী মহল সক্রিয় হয়ে উঠেছে, যা দেশের স্বার্থের পরিপন্থি।
আরও পড়ুন
খাতুনগঞ্জে ভেঙে গেছে চিনির সিন্ডিকেট
রমজানের আগাম ভোগ্যপণ্য আসছে খাতুনগঞ্জে, কমছে দাম
মহানগর বিএনপি নেতারা বলেন, গত বছর ৫ আগস্ট সরকারের পতনের পর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন ও পেশাজীবী সংগঠন বন্দরের স্থাপনা বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু আন্দোলনের অধিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তারা।
বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করা হয়, বন্দরে কর্মরত জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদল (সাবেক সিবিএ) নেতৃবৃন্দসহ শ্রমিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এটিকে তারা ‘স্বৈরাচারী আচরণ’ হিসেবে আখ্যা দেন।
বিবৃতিতে এরশাদ উল্লাহ ও নাজিমুর রহমান বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। জনগণের অধিকার ও দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে আমরা নীরব থাকতে পারি না। বন্দর কর্তৃপক্ষ এসব অনিয়ম থেকে সরে না এলে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
এমআরএএইচ/কেএসআর