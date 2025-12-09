  2. রাজনীতি

দলীয় ইশতেহার তৈরিতে অনলাইনে জনগণের পরামর্শ নেবে জামায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৩ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় ইশতেহার তৈরিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জনতার মতামত নেবে বলে জানিয়েছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে জামায়াতে ইসলামীর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা জানান তিনি।

ফেসবুক পোস্টে বলা হয়েছে, ‘আপনার একটি সুন্দর পরামর্শ বদলে দিতে পারে বাংলাদেশের আগামী। তাই, আপনার মতামত সঙ্গে নিয়েই তৈরি হবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের ইশতেহার, ইনশাআল্লাহ।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সিনিয়র প্রচার সহকারী মুজিবুল আলম জাগো নিউজকে বলেন, অল্প সময়ের মধ্যে আমরা একটা ওয়েবসাইট লঞ্চ (উদ্বোধন) করবো। সেখানে জনগণ ইশতেহারের বিষয়ে মতামত দিতে পারবেন।

