তারেক রহমান

দেশের ভবিষ্যৎ বিএনপির হাতে, ঐক্য না থাকলে অস্তিত্বের প্রশ্ন আসবে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১০ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান/ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

বাংলাদেশের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব তথা দেশের ভবিষ্যৎ সবকিছু বিএনপির ওপর নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

নিজ দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, আমরা যদি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি এদেশে গণতন্ত্র ফিরে আসবে। কিন্তু আমরা যদি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারি, জনগণকে সঙ্গে রাখতে না পারি, তবে এদেশের অস্তিত্ব নিয়ে ভবিষ্যতে প্রশ্ন দেখা দেবে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) রাজধানীর খামার বাড়ি কৃষিবিদ ইনিস্টিটিউট মিলনায়তনে বিএনপির ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক কর্মসূচিতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

কথার ফুলঝুড়িতে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না মন্তব্য করে তারেক রহমান বলেন, দেশ নিয়ে বিএনপির মতো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের নেই। জনগণের পেটে আহার দিতে, ভাত দিতে হলে পরিকল্পনা লাগে, প্ল্যানিং লাগে। যা একমাত্র বিএনপির আছে, আর কারও নেই।

শিক্ষাখাত নিয়ে পরিকল্পনা বিষয়ে তিনি বলেন, স্কুলে কয়েকটি ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক করা হবে। বাচ্চারা নিজেরাই ঠিক করবে কে কোন ভাষা শিখবে। ইংরেজির পাশাপাশি আরও একটি ভাষা শিখতে হবে।

তরুণদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনার কথাও ব্যক্ত করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রায় ৩ লাখের মতো মসজিদ আছে। মসজিদগুলোতে যে ইমাম-মুয়াজ্জিন সাহেবরা আছেন, তাদের সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

