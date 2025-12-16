বিজয় দিবস উপলক্ষে জামায়াতের যুব ম্যারাথন শুরু

বিজয় দিবস উপলক্ষে জামায়াতের যুব ম্যারাথন শুরু
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ‘যুব ম্যারাথন’ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল ৮টায় ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে এই ম্যারাথন শুরু হয়।
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান ম্যারাথনের উদ্বোধন করেন। এসময় জামায়াতের নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা উপস্থিত ছিলেন।
জামায়াতে ইসলামী জানিয়েছে, বিজয় দিবসের এই ম্যারাথন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে শুরু করে শাহবাগ ও সায়েন্সল্যাব হয়ে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে গিয়ে শেষ হবে।
