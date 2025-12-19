হাদির হত্যাকাণ্ড দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত: ইশরাক
বিএনপি মনোনীত ঢাকা-৬ আসনের প্রার্থী ইশরাক হোসেন বলেছেন, ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড শুধু একজন ব্যক্তির ওপর আঘাত নয়, এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর সরাসরি আঘাত।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) রাজধানীর ওয়ারী থানার ৪১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে এক সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
ইশরাক হোসেন বলেন, আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী রাজনীতির ধারায় বিশ্বাসী ও গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চায়। আমরা কোনো সন্ত্রাসকে ভয় পাই না। জীবন-মৃত্যুর মালিক আল্লাহ। জনগণের পাশে থেকে বুক ফুলিয়ে রাজনীতি করে যাব।
জলাবদ্ধতার বিষয়ে ইশরাক হোসেন বলেন, ঢাকা শহরের এটি একটি ভয়াবহ ও দীর্ঘদিনের সমস্যা। বিএনপি ক্ষমতায় এলে স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে আধুনিক ও টেকসই ড্রেনেজ সিস্টেম গড়ে তোলা হবে, যাতে ভবিষ্যতে ঢাকায় জলাবদ্ধতা না থাকে। তিনি দুর্নীতিমুক্তভাবে কাজ করার অঙ্গীকারও পুনর্ব্যক্ত করেন।
নেতাকর্মী ও ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ধানের শীষের পক্ষে ঘরে ঘরে গিয়ে বিএনপির পরিকল্পনা, তারেক রহমান ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের কথা পৌঁছে দিতে হবে।
এলাকায় গ্যাস সমস্যার বিষয়ে তিনি জানান, অভিযোগ পাওয়ার পর নিজে তিতাস গ্যাসের প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) সঙ্গে কথা বলেছেন। পরে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ একটি টিম পাঠিয়ে এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শন করে একটি কারিগরি প্রতিবেদন দেয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, জাতীয় গ্রিডে গ্যাসের স্বল্পতার কারণে লাইনের ডাউনস্ট্রিম এলাকায় পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না।
এসময় ওয়ারী থানা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ লিয়াকত আলী, ৪১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি হাজী ফরহাদ হোসেন মুকুল, সাধারণ সম্পাদক হাজী মোহাম্মদ রাহাত, যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. ইব্রাহিম মোল্লা, ওয়ারী থানা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক আসাদ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
কেএইচ/এমএন