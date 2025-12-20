হাদি হত্যা-গণমাধ্যমে হামলা: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ চান সাকি
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড ও রাজধানীতে গণমাধ্যম কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় ন্যায়বিচার নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে গণসংহতি আন্দোলন (জিএসএ)। একই সঙ্গে হত্যাকারী ও হামলাকারীদের গ্রেফতারে ব্যর্থতার দায় নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করেছেন সংগঠনটির নেতারা।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) গণসংহতি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও ছায়ানটের কার্যালয় পরিদর্শন করেন এবং সেখানে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেন।
পরে এক বিবৃতিতে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, শরিফ ওসমান হাদির হত্যার ঘটনায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতেই হবে। গণমাধ্যমের ওপর আক্রমণ ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে।
তিনি বলেন, পতিত ফ্যাসিস্ট ও তাদের দেশি-বিদেশি দোসররা পরিকল্পিতভাবে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। এই ষড়যন্ত্র রুখে দিতে জনগণের বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি।
এদিকে হামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে বিক্ষোভ সমাবেশে গণসংহতি আন্দোলনের নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল বলেন, শহীদ শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলা দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ওপর সরাসরি আঘাত। হত্যাকারীদের গ্রেফতার, তদন্ত ও বিচারের আওতায় আনা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার দায়িত্ব ছিল, কিন্তু তিনি সেই দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও গণমাধ্যমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার ছিল। সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কারণে তাকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে।
গণসংহতি আন্দোলনের নেতারা বলেন, এই ধরনের সহিংসতা ও নৈরাজ্য আসন্ন নির্বাচনকে বড় ধরনের হুমকির মুখে ফেলেছে। পরিকল্পিতভাবে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা রুখে দিতে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তারা।
এমডিএএ/এমএন