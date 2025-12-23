সাইফুল হক
দেশকে পরিকল্পিতভাবে আতঙ্ক-নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে
বাংলাদেশকে পরিকল্পিতভাবে আতঙ্ক ও নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক।
তিনি বলেন, আইনের শাসনের পরিবর্তে দেশে এক ধরনের স্বেচ্ছাতন্ত্র কায়েম করা হয়েছে। জনজীবনে গভীর নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেলে দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
ময়মনসিংহের ভালুকায় পোশাকশ্রমিক দিপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা করে তার লাশ গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাকে ‘নজিরবিহীন বীভৎসতা’ হিসেবে আখ্যায়িত করে সাইফুল হক বলেন, এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের বিচার না হলে এ ধরনের বীভৎসতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
তিনি বলেন, রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত, মাফিয়া-সন্ত্রাসীরা সরকারকে জিম্মি করে ফেলেছে। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় না নিয়ে দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসীসের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।
সাইফুল হক বলেন, গত কয়েক মাস আগে রাজবাড়ীতে কবর থেকে লাশ তুলে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের গ্রেফতার ও বিচার না হওয়ায় দেশব্যাপী খুনিরা উৎসাহিত হচ্ছে। এ কারণে দেশজুড়ে মব সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে। লক্ষ্মীপুরে তালা দিয়ে বিএনপি নেতার ঘরে আগুন ও আগুনে পুড়ে শিশুকন্যার মৃত্যু নৃশংসতার আরেক উদাহরণ তৈরি করেছে।
তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, রাষ্ট্র ও সরকার মানুষের জানমালের দিতে পারছে না। বরং পরোক্ষভাবে দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসীদের মদত জোগাচ্ছে। সরকারের মধ্যকার বা তাদের ছত্রছায়ায় থাকা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর মদত ছাড়া এ ধরনের রোমহষর্ক ঘটনা সংঘটিত হতে পারে না।
এমএইচএ/এমকেআর/এমএস