এলডিপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বিল্লাল হোসেন মিয়াজী
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মনোনীত হয়েছেন বিল্লাল হোসেন মিয়াজী। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) তাকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ঘোষণা করা হয়।
রেদোয়ান আহমদ অন্যদলে যোগদান করায় মহাসচিবের পদ শূন্য হওয়ায় এলডিপির প্রেসিডেন্ট ড. কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীরবিক্রম প্রেসিডিয়াম সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে এ পদে মনোনীত করেন।
বিল্লাল হোসেন মিয়াজী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেক এলডিপির সঙ্গে যুক্ত আছেন। এর আগে তিনি কেন্দ্রীয় সদস্য, প্রচার সম্পাদক ও যুগ্ম মহাসচিব পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।
