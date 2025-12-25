ধানের শীষে মজিদুলের ব্যতিক্রমী সাজ, সেলফি তোলার হিড়িক

ধানের শীষে মজিদুলের ব্যতিক্রমী সাজ, সেলফি তোলার হিড়িক
শরীরজুড়ে তার ধানের শীষ। মাথালও ধানের ছড়া দিয়ে সাজানো। অবয়ব তার কৃষকের। বুকে লাল সবুজের পতাকা।
এমন ব্যক্তিক্রমী সাজে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে ৩০০ ফিটে এসেছেন ঠাকুরগাঁওয়ের বাসিন্দা মো. মজিদুল ইসলাম। তাকে কাছে পেয়ে সেলফি তোলার উৎসবে মেতে ওঠেন বিএনপির নেতাকর্মীরাও। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল ১০টার দিকে ৩০০ ফিট এলাকায় এমন চিত্র দেখা গেছে।
মো. মজিদুল ইসলাম ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার ১১ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এলাকায় তার গ্রামের বাড়ি। মজিদুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, দলকে ভালোবেসেই তার এই সাজ। ছোটবেলা থেকেই বিএনপিকে ভালোবাসেন। তারেক জিয়া আসবেন, তাকে স্বাগত জানাতে রাতের ট্রেনে করে ঢাকায় এসেছেন। পথে পথে তার সঙ্গে সবাই সেলফি তুলেছেন। দলের প্রতি প্রেম মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তার এই ব্যক্তিক্রমী উদ্যোগ।
মজিদুল একা নন, তার এলাকা থেকে অনেকেই একসঙ্গে এসেছেন। তার সঙ্গে রফিকুল নামের একজন বলেন, মজিদ মামা বিএনপিকে অনেক ভালোবাসেন। তিনি বিএনপির প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। তাই তিনি এভাবে সেজে এসেছেন।
৩০০ ফিটে মজিদুলকে ঘিরে সেলফি তোলার উৎসব শুরু হয়। যে পথ দিয়ে তিনি হেঁটে যাচ্ছিলেন, সেখানেই তাকে ঘিরে ধরছিলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা।
ইএইচটি/এএমএ/এমএস