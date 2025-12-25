ঢাকা-৫ আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন হাতপাখার হাজী ইবরাহীম
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী হাজী মো. ইবরাহীম-এর পক্ষে দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নেতারা ঢাকা-৫ আসনে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন।
বুধবার দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় অবস্থিত বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন তারা।
এ সময় ইসলামী আন্দোলনের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি ও ঢাকা-৫ আসন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক আলহাজ্ব আলতাফ হোসেন বলেন, হাজী মো. ইবরাহীম ডেমরা-যাত্রাবাড়ীর মানুষের হৃদয়ে অবস্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৬৭নং ওয়ার্ডে পরপর দুইবার নির্বাচিত কাউন্সিলর ছিলেন। দায়িত্ব পালনকালে তার বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতি চাঁদাবাজি ও অনৈতিকতার অভিযোগ নেই। আমরা আশাবাদী ঢাকা-৫ আসনের জনগণ তাদের যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহভীরু ও সৎ নেতা হিসেবে হাজী মো. ইবরাহীমকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে সংসদে পাঠাবে, ইনশাআল্লাহ।
মনোনয়নপত্র সংগ্রহকালে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা-৫ আসন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হাজী এমদাদুল হক, প্রধান সমন্বয়ক হাফেজ সৈয়দ ওমর ফারুক, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক শেখ মাহবুবুর রহমান নাহিয়ান, নেসার উদ্দীন, মোস্তাফিজুর রহমান, মিজানুর রহমান, হাফিজুর রহমান, সাইফুল ইসলাম সুমন, হাবিবুর রহমান, মাসুদ কামালসহ স্থানীয় নেতারা।
