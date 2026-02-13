  2. রাজনীতি

বৈঠকে জামায়াতের নির্বাহী পরিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৬ পিএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বৈঠকে জামায়াতের নির্বাহী পরিষদ

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বৈঠকে বসেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ।

শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৫টায় দলের আমির ডা. শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়।

জামায়াতে ইসলামী সূত্রে জানা যায়, বৈঠকে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন নিয়ে পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোট কারচুপি, ফলাফল প্রক্রিয়ায় ত্রুটি, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ও নির্বাচন পরবর্তী সারাদেশে নেতাকর্মীদের হামলা নিয়ে আলোচনা হবে।

আরএএস/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।